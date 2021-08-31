В белорусских школах вахтеров планируют заменить на сотрудников милиции. Фото: mvd.gov.by

В белорусских школах вахтеров планируют заменить на сотрудников милиции. Об этом в интервью газете МВД «На страже» рассказал руководитель Департамента охраны Александр Шепелев.

- Очевидно, что квалификация сотрудников, которые дежурили на входе в школы, как правило это люди преклонного возраста, не отвечает современным требованиям. По этой причине Министерство внутренних дели и департамент охраны предложили учреждениям образования минимальный комплекс мер безопасности для работников и учащихся, - пояснил Шепелев.

Он добавил, что на сегодняшний день в школах работают вахтеры и сторожа, которые уже прошли соответствующее обучение.

- Хотелось бы отметить, что замена на наших работников необязательна, но в плановом порядке – в приоритете. Мы сможем обеспечить контроль за специалистами посредством систем видеонаблюдения – изображение с камер будет выведено на экран оперативно-дежурных служб подразделений охраны, - сказала Шепелев.

Он напомнил, что в 2020 году в каждом учебном заведении установили кнопки тревожной сигнализации, а сторожи и контролеры прошли соответствующие проверки. По словам Александра Шепелева, видеокамеры-макеты заменили настоящими и договорились о том, чтобы записи хранились как минимум месяц. Соединят камеры и с системой мониторинга общественной безопасности.

В Минске все средние учреждения образования, а их насчитывается 301, перейдут под контроль департамента охраны МВД уже с 1 сентября. В областных центрах работа еще продолжается.

Для такой работы в департаменте охраны был увеличен штат – в мае начали подбор и обучение личного состава, а также дополнительную заявку на пошив формы.

- Наши посты будут действовать лишь во время учебного процесса - заступать и сниматься за час до и после окончания занятий. В другой период охрану обеспечат сторожа учреждения образования", - заявил Шепелев.

По его словам, планируемая замена вахтеров не должна привести к увеличению расходов.

- Но если на посту находится сотрудник милиции, то, по понятным причинам, это выйдет немного дороже, чем в случае с гражданским работником: использование спецсредств, вооружения, более длительная подготовка. На первоначальном этапе мы предлагаем услуги сторожевого состава, - сообщил Шепелев.

На данный момент в учебных городках вузов будет дежурить как минимум один сотрудник милиции.

Напомним, что к 1 сентября 2021 года в белорусских школах установят турникеты и видеокамеры.

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