Белорусам начали временно отключать телевидение с 30 августа

Белорусам начали временно отключать телеканалы с 30 августа. Фото: pixabay

Перебои с доступом к эфирному телевидению начались у белорусов 30 августа. Об этом предупредила компания «Белтелеком». Это связано с проведением плановых работ, которые продлятся до 31 декабря этого года.

«30 августа 2021 года РУП «Белтелеком» начинает плановую модернизацию радиотелевизионного передающего оборудования, которая затронет как пользователей бесплатного общедоступного пакета телепрограмм, так и абонентов услуги эфирного цифрового телевещания («Эфирная ZALA»). Работы будут проводиться поэтапно до 31 декабря 2021 года», – сказано в сообщении на сайте компании. Там же опубликован график работ.

Отмечается, что «при проведении запланированных мероприятий на соответствующей радиотелевизионной передающей станции в зоне ее охвата будет отсутствовать прием телепрограмм обязательного общедоступного пакета и коммерческого эфирного цифрового ТВ в рабочее время с 09.00 до 17.00».

При этом конкретные даты работ могут изменяться в связи с производственной необходимостью. Всю информацию можно узнавать на сайте «Белтелекома» или по круглосуточному бесплатному номеру телефонного центра обслуживания клиентов 123.

Когда работы завершатся, то изменятся радиочастотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы. Для дальнейшего просмотра телеканалов нужно будет перенастроить используемое приемное оборудование (цифровой телевизор, цифровую телевизионную приставку и др.).

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