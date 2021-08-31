В Минске 1 сентября в высших учебных заведениях начнется массовая вакцинация студентов против коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске 1 сентября в высших учебных заведениях начнется массовая вакцинация студентов против коронавируса. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказала заведующая отделением общей врачебной практики «Студенческая деревня» 33-й городской студенческой поликлиники Светлана Бушейко.

- Мы будем прививать тех, кто не успел это сделать в прошлом учебном году. К слову, у студентов была возможность сделать прививку против коронавируса на летних каникулах. Кто находился в Минске и хотел, тот так и сделал. Мы никому не отказывали. Но согласитесь, что не поедешь же специально на прививку из другого города. Поэтому с 1 сентября мы приглашаем на вакцинацию всех желающих, - сказала Бушейко.

Она добавила, что студенты смогут привиться от COVID-19 не только в "Студенческой деревне", но и в вузе.

- Да, согласна, тем, кто живет в "Студенческой деревне" будет проще к нам обратиться. Но я хотела бы отметить - прививочная кампания пройдет в каждом вузе. На базе здравпунктов будут организованы пункты вакцинации от коронавируса. К слову, еще и в 33-й поликлинике, - проинформировала Бушейко.

Она отметила, что студентов будут прививать вакциной «Гам-КОВИД-Вак», которая была разлита на предприятии «Белмедпрепараты».

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