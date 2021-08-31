В самый жаркий день было +35,8 °С, а в самый холодный – +17,9 °С: метеорологи рассказали, каким было лето 2021 года в Минске

Метеорологи рассказали, каким было лето 2021 года в Минске Фото: Инна КОРСАК

Стало известно, каким было лето 2021 года в Минске. Метеорологи сервиса «Яндекс. Погода» проанализировали данные и выделили самые необычные дни и явления, пишет агентство «Минск-Новости».

В июне и июле среднемесячная температура была выше нормы. А вот самым жарким месяцев лета стал июль: средняя дневная температура составила 25,5 градусов тепла, что на 3,5 °С теплее обычного. В августе среднемесячная дневная температура составила 21 градус тепла – это на 1 °С ниже нормы.

По числу температурных рекордов лидером был июнь. Самым жарким днем лета оказалось 24 июня. В тот день температура в столице достигла 35,5 градусов тепла. Что интересно, самые холодные дни тоже выпали на июнь.

В первый день лета воздух прогрелся только до 17,9 градусов, а накануне ночью было и вовсе +1 °С.

Самым дождливый день пришелся на 26 июня – выпало 46 мм осадков.

В июне среднемесячная дневная температура составила 22,9 градусов тепла, что является на 2,9 °С выше нормы. А вот осадков выпало 84 мм при норме 89 мм.

В июле в Минске среднемесячная дневная температура была также выше нормы и составила 25,5 градусов тепла при норме - + 22 °С. Что касается осадков, то их выпало вдвое меньше нормы – 41 мм при норме 89 мм.

Последний месяц лета выдался холоднее нормы. Температура воздуха составила 21 градус тепла при норме – 22 °С. Осадков выпало 59 мм при норме 68 мм.

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