От телеэфира до катания на яхте Путина: как Коля Лукашенко провел год до своего 17-летия

Команда президента Беларуси Александра Лукашенко одержала победу в эстафетной гонке на "Минской лыжне-2021" в Раубичах. Фото: president.gov.by

Младший и самый известный сын президента Беларуси – Николай Лукашенко – 31 августа отмечает свой день рождения. В этом году ему исполняется 17 лет, он пойдет в 11 класс.

Напомним, что в мае 2020-го младший сын Лукашенко окончил девятый класс школы в Острошицком Городке Минского района и сдал вступительные экзамены в лицей БГУ на биологический профиль. Однако позже его документы оттуда исчезли. Где в настоящее время учится Коля Лукашенко, официальной информации нет.

Тем временем он, как и раньше, периодически появляется на публике вместе со своим отцом. Год до 17-летия у Коли получился очень напряженным. В преддверии своего 16-летия августе 2020-го он попал в объектив видеокамеры во время перелета с отцом во Дворец Независимости в Минске в период протестов, вспыхнувших после президентских выборов. На кадрах Коля запечатлен в полном снаряжении – защитной каске, бронежилете и с оружием в руках. Это был его самый резонансный и обсуждаемый «выход в свет» в 2020-м.

В 2021-м он стал появляться на публике чаще. Так, в начале года он побывал в роли телезведы – в январе 2021-го Коля Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде, в котором рассказал, что пока не решил, кем хочет стать в будущем, и о разногласиях со своим отцом, а также о том, как решает конфликты.

Коля Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде. Фото: Instagram

22 марта младший сын президента посетил памятные мероприятия в Хатыни. Также весной Николай Лукашенко участвовал в нескольких спортивных мероприятиях: «Минской лыжне-2021» в Раубичах, нескольких хоккейных матчах в составе президентской команды и любительской команды «Бастион».

В апреле Коля традиционно трудился на республиканском субботнике и посадил дерево.

Николай Лукашенко на республиканском субботнике посадил дерево. Фото: president.gov.by

А на Пасху побывал вместе с отцом в древнем Турове и зажег свечу в церкви.

Затем он вышел в свет во время празднования Дня Победы.

11 мая Коля Лукашенко появился с отцом в Александрии. Во время посещения Трофимовой криницы многие заметили, что он сменил имидж: вместо привычной укладки появился со слегка растрепанными волосами.

Николай и Александр Лукашенко у Трофимовой крыницы. Фото: Telegram "Пул первого"

В конце мая Александр Лукашенко взял своего младшего наследника на неформальную встречу на яхте с президентом России Владимиром Путиным во время официального визита в Сочи.

Еще одно публичное мероприятие, которое он посетил – это церемония по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны в Брестской крепости.

Памятные мероприятия в Брестской крепости 22 июня. Фото: president.gov.by

Также 3 июля Николай Лукашенко принял участие в церемонии по случаю Дня Независимости. Вместе с отцом он посетил Курган Славы.

Из недавних его появлений на публике – большая пресс-конференция отца. Коля Лукашенко присутствовал на «Большом разговоре» во Дворце Независимости. Он слушал отца, сидя в последнем ряду.

Коля Лукашенко присутствовал на «Большом разговоре» во Дворце Независимости. Фото: Sputnik

Добавим, что Коля Лукашенко знает несколько иностранных языков, занимается музыкой и спортом. Несмотря на то, что он еще не достиг совершеннолетия, он уже виделся со многими известными политиками: например, с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, экс-президентом США Бараком Обамой.

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