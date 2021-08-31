В белорусских школах 1 сентября первый урок будет посвящен Году народного единства и нравственным ценностям Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В белорусских школах 1 сентября первый урок будет посвящен Году народного единства и нравственным ценностям. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр Министерства образования.

- Первый урок, который пройдет в белорусских школах 1 сентября, будет на тему «В единстве белорусского народа – основа независимой страны». Идейной основой урока являются нравственные ценности белорусов, любовь к Отечеству, сопричастность к истории своей страны, единство белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости, связь поколений, сохранение и популяризация традиций, наследия и исторической памяти белорусского народа, - рассказали в ведомстве.

И добавили, что еще один значимый момент предстоящего первого урока в новом учебном году – основные направления и достижения миролюбивой политики Беларуси, а также принимаемые государством меры по обеспечению нацбезопасности.

- Итогом совместной работы на первом уроке 1 сентября должно стать осознание учащимися связи со своим народом, понимание важности собственной активной гражданской позиции, ощущение личной ответственности за будущее страны, - пояснили в пресс-центре.

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