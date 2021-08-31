Думали, что утонул: мужчину в Полоцком районе искали в озере, а он спал на другом берегу

"Утонувшего" мужчину в Полоцком районе искали в озере Суя, а он спал на другом берегу. Фото: pixabay

Мужчина, которого считали утонувшим в Полоцком районе, нашелся. Об этом сообщил портал GOROD214.BY.

Об инциденте 21 августа рассказали в МЧС. Тогда сообщалось, что спасатели 20 августа получили информацию об утонувшем в озере Суя мужчине. На место выезжали работники МЧС, они искали гражданина 1983 года рождения в водоеме, но не нашли. На следующий поиски планировали продолжить.

Тем временем местные жители сообщили, что на следующее утро «утонувший» пришел домой.

По их словам, мужчина просто переплыл озеро и решил ночевать в домике на другом берегу, а утром вернуться домой. При этом его знакомый испугался, что товарищ исчез, и сообщил спасателям о том, что тот утонул. Сотрудники МЧС начали поиски, в результате возникла путаница.

В полоцком ОСВОДе подтвердили, что исчезнувший мужчина сам вернулся домой, он чувствует себя хорошо.

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