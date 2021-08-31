В Минобразования утвердили программу факультатива по правам человека для учеников 3-8 классов
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
В Министерстве образования утвердили программу факультатива по правам человека для учеников 3-8 классов. Соответствующее постановление Минобразования было опубликовано на Национальном правовом портале pravo.by.
Факультатив будет называться «Будущее начинается сегодня». Учебная программа рассчитана на 17 часов и предусматривает два варианта работы: один час в неделю в течение полугодия или же один час в две недели в течение года.
Задачи, поставленные перед педагогами, которые будут проводить факультатив по правам человека для учеников 3-8 классов, звучат следующим образом:
формирование представлений о правах человека (на доступном для данной возрастной категории учащихся уровне);
формирование опыта критического анализа жизненных ситуаций с точки зрения соблюдения прав человека (демократических прав и свобод);
развитие навыков коммуникации и сотрудничества;
формирование мотивации к соблюдению и продвижению прав человека в учреждении образования (семье, социуме).
В документе также отмечается, что в «процессе освоения содержания настоящей учебной программы учащиеся 3-4 классов должны знать (на уровне представлений): содержание понятий, которые связаны с правами человека («права человека», «права ребенка», «собственное мнение», «человеческое достоинство» и другие).
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