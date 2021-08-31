В Минобразования утвердили программу факультатива по правам человека для учеников 3-8 классов Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве образования утвердили программу факультатива по правам человека для учеников 3-8 классов. Соответствующее постановление Минобразования было опубликовано на Национальном правовом портале pravo.by.

Факультатив будет называться «Будущее начинается сегодня». Учебная программа рассчитана на 17 часов и предусматривает два варианта работы: один час в неделю в течение полугодия или же один час в две недели в течение года.

Задачи, поставленные перед педагогами, которые будут проводить факультатив по правам человека для учеников 3-8 классов, звучат следующим образом:

формирование представлений о правах человека (на доступном для данной возрастной категории учащихся уровне);

формирование опыта критического анализа жизненных ситуаций с точки зрения соблюдения прав человека (демократических прав и свобод);

развитие навыков коммуникации и сотрудничества;

формирование мотивации к соблюдению и продвижению прав человека в учреждении образования (семье, социуме).

В документе также отмечается, что в «процессе освоения содержания настоящей учебной программы учащиеся 3-4 классов должны знать (на уровне представлений): содержание понятий, которые связаны с правами человека («права человека», «права ребенка», «собственное мнение», «человеческое достоинство» и другие).

Подписывайтесь на наш Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В белорусских школах в новом учебном году в 5 - 6-х классах появится факультатив «Основы духовно-нравственного воспитания и патриотизма».

Пособие для учащихся под названием «Духовность и патриотизм» было создано при взаимодействии синодального отдела БПЦ по сотрудничеству со светскими учреждениями образования и Минобразования. (подробности)

С 1 сентября в школах Беларуси появятся руководители военно-патриотического воспитания.

Это новая должность, всего - около 2 тысяч ставок, рассказал министр образования. (подробности)

В комитете по образованию рассказали, кто может стать руководителем по военно-патриотическому воспитанию.

В ведомстве добавили, что большинство минских школ уже подобрали такие кадры. (подробности)

В Министерстве образования рассказали, чему будут учить в школах военруки.

С 1 сентября в школах вводится должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. (подробности)