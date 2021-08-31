Похолодание, дожди и грозы: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 1 сентября

Холодная погода установится в Беларуси со среды, 1 сентября. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Холодная погода установится в Беларуси со среды, 1 сентября. Об этом сообщили в Белгидромете.

Кроме того, на этот день объявлен желтый уровень опасности из-за гроз.

«1 сентября (среда) в отдельных районах республики ожидаются грозы, в ночные и утренние часы местами – туман», – говорится в сообщении синоптиков.

В среду территория Беларуси будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления и фронтального раздела. Погода будет облачная с прояснениями. Ночью в основном по северной половине, днем на большей части территории республики пройдут дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

Ветер будет западный, северо-западный умеренный, днем в некоторых районах порывистый. Ночью столбики термометров поднимутся до +8..+14°С, днем покажут +15..+21°С.

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