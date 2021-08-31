Повреждение кровли зданий, нарушение электроснабжения, поваленные деревья: в МЧС рассказали о последствиях непогоды в Гомельской области 30 августа

в МЧС рассказали о последствиях непогоды в Гомельской области 30 августа. Фото: МЧС

В МЧС рассказали о последствиях непогоды в Гомельской области 30 августа. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

- По оперативным данным, по причине прохождения грозового фронта с порывами ветра до 18 метров в секунду, электроснабжение нарушалось в девяти районах Гомельской области. Были повреждены кровли двух сельскохозяйственных зданий. Также зафиксировано три случая падения деревьев на проезжую часть, - проинформировали в МЧС.

в МЧС рассказали о последствиях непогоды в Гомельской области 30 августа. Фото: МЧС

И добавили, что спасатели вместе с сотрудниками других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Ведутся восстановительные работы.

- В Светлогорском районе для обеспечения электроснабжения холодильного оборудования в Паричской городской больнице и молочно-товарной ферме КСУП "Вежны" в деревне Лядцы применялись электрогенераторы подразделений МЧС, - рассказали в ведомстве.

в МЧС рассказали о последствиях непогоды в Гомельской области 30 августа. Фото: МЧС

В МЧС отметили, что по данным «Белэнерго», в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 293 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами.

- По состоянию на 6.00 31 августа без электроснабжения оставались 28 населенных пунктов в Гомельской области, - сказали в МЧС.

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