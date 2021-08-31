Фотофакт: студенты стоят в очереди на заселение в общежитие в Минске 31 августа

Студенты стоят в очередях на заселение в общежитие в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новый учебный год начнется в Беларуси 1 сентября. В преддверии этой даты у многих студентов «горячий день» – заселение в общежития. Приходится стоять не один час, чтобы попасть в свое новое жилье.

31 августа 2021 года впечатляющая очередь на заселение растянулась у в общежития Минского государственного архитектурно-строительного колледжа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так, 31 августа 2021 года впечатляющая очередь на заселение растянулась у в общежития Минского государственного архитектурно-строительного колледжа. Погода выдалась не очень: приходится стоять с зонтами под дождем, к тому же прохладно (всего +18 °С).

Приходится стоять не один час, чтобы попасть в свое новое жилье. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

1 сентября в Беларуси начинается новый учебный год. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Однако, настроение заселяющимся это не испортило, судя по кадрам. Они с улыбкой восприняли эти трудности.

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