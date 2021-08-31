Фотофакт: студенты стоят в очереди на заселение в общежитие в Минске 31 августа

Студенты стоят в очередях на заселение в общежитие в Минске
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Новый учебный год начнется в Беларуси 1 сентября. В преддверии этой даты у многих студентов «горячий день» – заселение в общежития. Приходится стоять не один час, чтобы попасть в свое новое жилье.
31 августа 2021 года впечатляющая очередь на заселение растянулась у в общежития Минского государственного архитектурно-строительного колледжа
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Так, 31 августа 2021 года впечатляющая очередь на заселение растянулась у в общежития Минского государственного архитектурно-строительного колледжа. Погода выдалась не очень: приходится стоять с зонтами под дождем, к тому же прохладно (всего +18 °С).
Приходится стоять не один час, чтобы попасть в свое новое жилье.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
1 сентября в Беларуси начинается новый учебный год.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Однако, настроение заселяющимся это не испортило, судя по кадрам. Они с улыбкой восприняли эти трудности.
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