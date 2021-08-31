Семашко рассказал, что Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Москве 9 сентября подпишут все дорожные карты интеграции

Семашко рассказал, что Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Москве 9 августа подпишут все дорожные карты интеграции Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал, что на встрече в Москве, которая состоится 9 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин подпишут все дорожные карты интеграции, передает агентство ТАСС.

- Слава богу, спустя три года, мы находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Я думаю, что последнюю мы уде дожмем 7 сентября и уже 9-го сентября президенты Беларуси и России на встрече в Москве подпишут все дорожные карты и карты развития углубления интеграции, - пояснил Семашко.

Напомним, что на встрече в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят союзные программы, которые были подготовлены правительствами двух стран, международную проблематику, а также актуальные вопросы двусторонней повестки.

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