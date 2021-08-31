Европейские эксперты по ядерной безопасности начали работу на Белорусской АЭС

Эксперты ENSREG начали работу на Белорусской АЭС Фото: Павел МАРТИНЧИК

Эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) начали работу на площадке Белорусской АЭС. Информация об этом появилась Telegram-канале «Минэнерго Официальный».

Во время работы на площадке БелАЭС эксперты посетят ряд технологических объектов станции, в том числе объекты «ядерного острова» первого энергоблока, резервную дизельную электростанцию, а также общестанционные сооружения, административные и вспомогательные корпусы второго энергоблока.

– В составе экспертной группы - специалисты из Австрии, Германии, Украины, Чехии, Швейцарии, Греции, Болгарии, Финляндии. Возглавляет группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана, – говорится в сообщении.

Визит экспертов ENSREG на БелАЭС проходит в рамках второй фазы партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов станции.

Ранее сообщалось, что на Белорусской АЭС произошло автоматическое отключение атомной электростанции от энергосети. Это случилось в полдень 12 июля. Позже в Минэнерго объяснили, что необходима замена оборудования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Литва проигнорировала положительную оценку БелАЭС со стороны Еврокомиссии

В докладе ENSREG утверждается, что атомная станция в целом соответствует нормам международной безопасности (подробности).