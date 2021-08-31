Названа причина огромных очередей на белорусско-литовской границе: у литовцев пропал свет/ Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

По данным на 12:00 31 августа на белорусско-литовской границе наблюдается большая очередь из фур: по данным ГПК очередь грузовиков на выезд сейчас составляет около 300 машин. Также стала известна причина столь медленного прохождения транспорта: литовская сторона не оформляет транспорт в пункте пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») из-за отсутствия электричества, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

- По сообщению литовской стороны, с 21.00 30 августа в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны «Каменный Лог») отсутствует электричество. Оформление транспорта сопредельной стороной не осуществляется как на выезд, так и на въезд, - говорится в сообщении.

Таможня просит учитывать данную информацию при пересечении белорусско-литовской границы. О возобновлении оформления литовской стороной будет сообщено дополнительно.

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