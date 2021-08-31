Белорус в июле уехал на заработки в Литву и пропал. Его нашли мертвым в Вильнюсе. Фото: "Спутник Литва". Фото носит иллюстративный характер.

Тело 35-летнего пропавшего сморгонца, которого милиция и волонтеры разыскивали с начала августа, нашли в Вильнюсе. Об этом сообщает «Рэгіянальная газета» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Ангел». Причина смерти и другие подробности пока не сообщаются. Подписывайтесь на наш telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эксперты ENSREG начали работу на Белорусской АЭС. Визит экспертов проходит в рамках второй фазы партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов станции

Семашко рассказал, что Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Москве 9 августа подпишут все дорожные карты интеграции. Семашко отметил, что из 28 дорожных карт осталась только одна

Фотофакт: студенты стоят в очереди на заселение в общежитие в Минске 31 августа. С погодой им не повезло, приходится ожидать под дождем и в холод

Повреждение кровли зданий, нарушение электроснабжения, поваленные деревья: в МЧС рассказали о последствиях непогоды в Гомельской области 30 августа. В ведомстве добавили, что проводятся восстановительные работы

Похолодание, дожди и грозы: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 1 сентября. На этот день объявлен желтый уровень опасности