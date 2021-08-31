Еврокомиссия назвала ситуацию на границе агрессией против Польши Фото: Оксана БРОВАЧ

Официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янц, заявил, что ситуация на границе с Беларусью является агрессией против Польши, его слова приводит polskieradio.pl.

– Это попытка инструментального использования людей и третьих стран с политической целью. Мы сурово это осуждаем и определяем как агрессию – заявил Янц.

Он подчеркнул, Брюссель жестко критикует Минск за ситуацию с мигрантами уже два месяца, но ситуация не меняется. По мнению ЕС, официальные белорусские власти организуют перелет мигрантов в свою страну, а затем помогают им пересечь границу с Польшей, Литвой и Латвией.

– За последнее время мы только убедились в этом еще больше, – отметил Янц.

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