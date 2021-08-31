Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку огласят 6 сентября в 12 часов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку огласят 6 сентября в 12.00, сообщает телеграм-канал Виктора Бабарико. Отмечается, что это единственная открытая часть закрытого процесса. 31 августа прошел 17 день заседания: на нем завершились прения сторон, Мария и Максим выступили с последним словом. Однако содержание их выступления из-за закрытого суда неизвестно.

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