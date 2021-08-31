Генпрокуратура закрыла уголовное дело по обвинению сотрудников «Пресс-клуба»

Генпрокуратура закрыла уголовное дело «Пресс-клуба». Фото: БелТА

Генеральная прокуратура Беларуси прекратила производство по уголовному делу в отношении сотрудников «Пресс-клуба». Информация об этом появилась на сайте ведомства.

– Генеральная прокуратура на основании ч. 2 ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса и ст. 88-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь прекратила производство по уголовному делу по обвинению Юлии Слуцкой в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Петра Слуцкого, Аллы Шарко и Сергея Ольшевского – в оказании ей пособничества, – говорится сообщении.

В ведомстве также отметили, что в ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину в полном объеме и дали показания об обстоятельствах преступления. Возместили причиненный ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию в аналогичном размере.

Напомним, 19 августа на свободу вышли основательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, оператор Петр Слуцкий, директор Сергей Ольшевский и программный директор Алла Шарко. Они провели в СИЗО почти 8 месяцев.

Юлию Слуцкую обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Петра Слуцкого, Сергея Ольшевского и Аллу Шарко — в пособничестве ей. Они выплатили нанесенный ущерб, поэтому принято решение прекратить производство по делу.

За решеткой остается бывшая журналистка БТ Ксения Луцкина.

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