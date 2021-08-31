Польский премьер призывает ввести режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Фото: Delfi.Lt

Из-за ситуации с мигрантами правительство Польши обратился с просьбой к президенту Анджею Дуде ввести чрезвычайное положение на территории страны, граничащей с Беларусью, сроком на 30 дней.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции 31 августа, его слова приводит ТАСС.

– Совет министров решил сегодня обратиться к президенту с тем, чтобы ввести чрезвычайное положение на срок 30 дней в приграничной полосе – то есть на части Подляского воеводства и части Люблинского воеводства, – заявил Моравецкий.

Напомним, на протяжении последних недель Польша, Литва и Латвия заявляли о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. При этом президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что Минск не намерен сдерживать поток нелегалов, потому что из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».

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