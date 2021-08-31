Еще одна крупная партия контрабандных сигарет задержана на белорусско-литовской границе.

Литовские пограничные службы продолжают регулярно отчитываться о том, что приехало со стороны Беларуси. На этот раз нашли в двух фурах большую партию сигарет. Оценили в 1,5 миллиона евро. Коробки с гродненскими сигаретами ехали под прикрытием помидоров и повидла.

Задержание состоялось 28 августа на посту «Шальчининкай». Первый DAF, которым управлял россиянин, был остановлен утром. Водитель сообщил, что везет помидоры через Литву в Калининградскую область. Рентгеновский контроль показал, что помидоры заполняли только половину объема. Груз и машину задержали, водителя допросили и отпустили.

Вечером на тот же пост прибыла фура под управлением гражданина Украины. Он, по легенде, вез яблочное повидло из Украины в Литву. Рентген тоже разглядел коробки с сигаретами Gold, пишет onliner.by со ссылкой на литовские СМИ.

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