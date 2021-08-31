Девочка забралась на крышу больницы в Гродно. Спасатели развернули «куб жизни» – видео

Девочка забралась на крышу больницы в Гродно. Фото: Гродненская правда
Девочку примерно десятилетнего возраста на крыше больницы №2 по улице Буденного в Гродно заметили местные жители, сообщает портал Newgrodno.by.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС развернули «куб жизни», но он не пригодился. По словам очевидцев, снять ребенка с высоты удалось в 13:13 с помощью пожарной вышки.
Старое двухэтажное здание, на которое забрался ребенок, относится к одному из местных медучреждений.
Для чего десятилетняя девочка забралась на крышу здания пока неизвестно – выясняются обстоятельства произошедшего.
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