Девочка забралась на крышу больницы в Гродно. Спасатели развернули «куб жизни» – видео

Девочка забралась на крышу больницы в Гродно. Фото: Гродненская правда

Девочку примерно десятилетнего возраста на крыше больницы №2 по улице Буденного в Гродно заметили местные жители, сообщает портал Newgrodno.by.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС развернули «куб жизни», но он не пригодился. По словам очевидцев, снять ребенка с высоты удалось в 13:13 с помощью пожарной вышки.

Старое двухэтажное здание, на которое забрался ребенок, относится к одному из местных медучреждений.

Для чего десятилетняя девочка забралась на крышу здания пока неизвестно – выясняются обстоятельства произошедшего.

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