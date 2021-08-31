Шесть американских дипломатов покидают Минск по требованию белорусских властей. Фото: Reuters

Часть сотрудников американского посольства в Беларуси покидает Минск, об этом сообщила дипмиссия США в социальных сетях 31 августа.

– Сегодня во второй раз за три месяца американские дипломаты были вынуждены уехать из Беларуси в связи с решением властей ограничить взаимодействие и диалог, — говорится в сообщении посольства.

Там также отметили, что дипломаты прощаются с белорусским народом, в поддержку демократических устремлений которого они трудились.

Напомним, МИД Беларуси 11 августа отозвало ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Также министерство предложило США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек.

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