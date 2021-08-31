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Общество31 августа 2021 15:28

Шесть американских дипломатов покидают Минск по требованию белорусских властей

Дипломаты из США покидают Беларусь во второй раз за три месяца
Юлия ХВОЩ
Шесть американских дипломатов покидают Минск по требованию белорусских властей. Фото: Reuters

Шесть американских дипломатов покидают Минск по требованию белорусских властей. Фото: Reuters

Часть сотрудников американского посольства в Беларуси покидает Минск, об этом сообщила дипмиссия США в социальных сетях 31 августа.

– Сегодня во второй раз за три месяца американские дипломаты были вынуждены уехать из Беларуси в связи с решением властей ограничить взаимодействие и диалог, — говорится в сообщении посольства.

Там также отметили, что дипломаты прощаются с белорусским народом, в поддержку демократических устремлений которого они трудились.

Напомним, МИД Беларуси 11 августа отозвало ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Также министерство предложило США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек.

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