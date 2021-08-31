При монтаже «колючего забора» на границе с Беларусью погиб литовский пожарный.

31 августа на границе Литвы с Беларусью получил смертельную травму сотрудник Департамента противопожарной безопасности и спасения, пишет «Литовский курьер» со ссылкой на МВД Литвы.

47-летний Эгидиюс Карал получил травму при подготовке к монтажу колючей проволоки, так называемой концертины.

Была вызвана скорая помощь, однако спасти жизнь пожарного медикам не удалось.

По словам министра МВД, близким погибшего Э. Карала будет предоставлена всяческая помощь. Как сообщает МВД, Э. Карал проработал пожарным-спасателем 25 лет.

По сообщению министерства, физический барьер на границе Литвы и Беларуси возводят бригады, сформированные Вооруженными силами Литвы и Департаментом противопожарной безопасности и спасения. С учетом рисков, связанных с колючей проволокой, теперь на участке границы будут дежурить парамедики.

Напомним, решение о создании физического барьера на границе с Беларусью было принято в связи с тем, что Литва в последние месяцы сталкивается с возросшей нелегальной миграцией. В этом году в Литву через границу с Беларусью уже попало более 4,1 тыс. мигрантов.

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