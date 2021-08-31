Силовики пришли в организацию «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Фото: АПБ

В офис старейшей экологической организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» пришли силовики около полудня 31 августа, сообщает Onliner.

Сообщается, что у правоохранителей возникли претензии к одному из сотрудников организации и речи о блокировке всей работы АПБ не идет.

— Была милиция, проводили обыск. Искали в том числе символику (у нас ее нет), смотрели финансовые бумаги. Какие к нам претензии, тоже толком непонятно. Называли какие-то уголовные статьи. В офисе никого не задерживали, ничего не изымали, — сняли копии документов, уехали, – сообщили в организации.

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» основана в 1985 году и известна тем, что работает над сохранением разнообразия видов и экосистем Беларуси, вовлекая население в активную охрану природы. Ее членами являются около трех тысяч человек.

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