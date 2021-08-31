Николай Козлович покинул пост главного редактора Onliner.by. Стало известно, кто его заменит

Николай Козлович ушел с должности главного редактора Onliner.by. Фото: Onliner

Главный редактор портала Onliner.by, Николай Козлович уходит из издания. Об этом он сообщил 31 августа в своем Twitter-аккаунте.

– @OnlinerBY — ты космос! Спасибо за возможность заниматься любимым делом 10 лет. Эта моя история заканчивается. Ухожу в офлайн на перезагрузку. А дальше — посмотрим. Рад, что оставляю руль Коле Градюшко. Все будет хорошо, – написал Козлович.

Он также отметил, что на ближайшее будущее у него нет конкретных планов, разве что нащупать равновесие, поскольку «планета подо мной вертелась слишком быстро».

Журналист и репортер Николай Козлович работал в Onliner c 2011 года, в августе 2015-го заменил на посту главного редактора Дениса Блища.

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