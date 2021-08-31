Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 августа 2021 года: +1168 новых случаев и 12 смертей

Статистика по коронавирусу на вторник, 31 августа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Telegram-канал Минздрава опубликовал свежую статистику по коронавирусу в Беларуси на 31 августа. За сутки было выявлено 1168 пациентов с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 481 532 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1026 пациентов.

Всего в Беларуси по состоянию на 31 августа коронавирусной инфекцией переболели уже 474 300 пациентов.

– Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 12 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 780 пациентов, – рассказали в Минздраве.

В ведомстве отметили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего с начала пандемии их было проведено 7 миллионов 797 тысяч. За минувшие сутки выполнили 6 449 теста.

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