С 10 октября в Беларуси изменятся некоторые правила торговли на рынках, ярмарках и в деревнях. Вот что надо запомнить продавцам

Стало известно, кто должен обзавестись кассовым аппаратом, если торгует на рынке или на ярмарке. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве по налогам и сборам напомнили, как изменится порядок использовании кассового оборудования с 10 октября 2021 года. Изменения внесеныПостановлением Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 07.04.2021 №203/4 и опубликованы на Национальном правовом Интернет-портале.

С 10 октября, в частности, на рынках, ярмарках и в других торговых местах продавцы должны будут использовать кассовые аппараты при расчетах с покупателями. Исключение – те, кто продает на ярмарках только продовольственные товары (в том числе сельскохозяйственные), и те, кто торгует вразнос. Но для тех, кто занимается разносной торговлей, есть нюанс: они должны использовать кассу, если продают плодоовощную продукцию.

В сельской местности кассами обязательно должны быть оборудованы точки потребкооперации, где торгует один продавец. Обойтись без кассового аппарата можно будет только, если оказание услуг осуществляется вне постоянного места деятельности и, опять же, исключительно на территории сельской местности.

Платежными терминалами с 1 октября должны быть обеспечены объекты, где оказывают услуги по организации рыболовства и подводной охоты и кассы пассажирских терминалов, где обслуживают более 50 пассажиров в сутки (раньше этот предел составлял 250 пассажиров).

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