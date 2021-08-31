В Могилеве отменили международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа»

В Могилеве отменили фестиваль «Магутны Божа». Фото: скриншот «Беларусь-4»

Фестиваль «Магутны Божа» в 2021 году в Могилеве не состоится. Обычно он проходил весной или летом, однако информация о его проведении в этом году так и не появилась.

Как сообщает сайт katolik.life, организаторы не называют причину отмены мероприятия.

– Вряд ли ей мог стать коронавирус – ведь другие праздники и фестивали, в том числе «Славянский базар в Витебске», проводились, – говорится в сообщении.

Фестиваль проводился с 1993 года и получил свое название в честь одноименного стихотворения. До недавнего времени песня-молитва «Магутны Божа» широко исполнялась как в православных, так и в католических церквях.

В рамках фестиваля проводились конкурсы вокалистов и хоров, духовные выступления, фестиваль колокольной музыки, а также конференции для обсуждения актуальных вопросов религии и убеждений, взаимодействия церкви и государства.

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