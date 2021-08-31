Сняли гриф «секретно»: вот кто очень необычно поздравил Лукашенко с его днем рождения

Космонавт Олег Новицкий необычно поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 30 августа, свой день рождения, провел на рабочем месте. Пресс-служба сообщала, что «все кругом поздравляют президента, а у него в графике обычный рабочий день».

Во вторник, 31 августа, были раскрыты еще некоторые подробности. Так в телеграм-канале «Пул Первого», приближенном к пресс-службе президента, сообщили, что тема дня рождения Александра Лукашенко для журналистов госСМИ - табу.

- В этот день он не только не празднует, но и праздником-то свой день рождения не считает, - подчеркнули в пресс-службе.

Но и добавили, что несмотря на такое отношение к именинам со стороны Лукашенко, в его адрес так или иначе поступает «масса поздравлений». Заметили, что одно поздравление, о котором они расскажут, - это всего лишь миллионная часть от поздравлений, звучащих в эти дни.

- С некоторых так и тянет снять гриф «секретно». Поздравление, к примеру, одного из наших знаменитых земляков мы не могли не показать, - приоткрыли завесу тайны в «Пул Первого».

Так секретность была снята с поздравления космонавта Олега Новицкого, который сейчас находится на МКС.

«Пул Первого» опубликовал фото иллюминатора с видом на Землю, на котором кроме космического «пейзажа» другое фото - Новицкий с Лукашенко. Таким образом, среди вещей белорусского космонавта, которым, напомним, разрешено брать в полет лишь один килограмм личных вещей есть и такое фото с президентом.

- Уважаемый, Александр Григорьевич, с высоты более 400 километров над землей я с огромным удовольствием присоединяюсь ко всем многочисленным поздравлениям, которые сегодня звучат в ваш адрес. От всей души хочу пожелать вам космических успехов во всех ваших делах и начинаниях и, конечно, простого человеческого счастья, - поздравил Лукашенко космонавт.

Также Олег Новицкий высказал мнение, что Александру Лукашенко удается «противостоять всем негативным силам и влияниям, которые пытаются дестабилизировать обстановку в стране».

Затем Новицкий провел своеобразную экскурсию и показал открывающийся в иллюминатор станции вид, рассказал и показал корабль, на котором космонавты прилетели и вернутся затем на Землю.

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