Госпогранкомитет опубликовал видео с телефона беженцев и заявил, что их насильно доставили на границу поляки

Беженцы из Кубы заявили, что их насильно выдворили на территорию Беларуси. Фото: ГПК

В понедельник, 30 августа, вблизи пункта пропуска «Половцы» - «Песчатка» с белорусской стороны на территорию Беларуси проникли беженцы, заявили в пресс-службе ГПК.

В ГПК утверждает, что семью беженцев из пяти человек на границу насильно доставили польские пограничники. Белорусским пограничникам иностранцы рассказали, что являются гражданами Кубы, также они показали видео, которое они сняли в машине польских властей.

- На снятом мигрантами видео отчетливо видно, что иностранцы не хотели покидать автомобиль. Однако польские силовики, чтобы вытащить беженцев из машины, применили насилие в присутствии ребенка, - прокомментировали в Госпогранкомитете Беларуси.

Кубинцы смогли рассказать белорусским пограничникам, что они находились к крупном польском городе, обратились за политическим убежищем и защитой. Но польские пограничники обращение проигнорировали, не обеспечили мигрантов ни едой, ни теплой одеждой, ни обувью, отказали в медпомощи и нормальном питании.

Смотреть видеосюжет ГПК: Семья беженцев насильно доставлена к белорусской границе

- Семью доставили к польско-белорусской и под угрозой применения оружия вынудили пересечь госграницу и оказаться на территории Беларуси, - заключили в ГПК.

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