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Общество31 августа 2021 18:58

Видеофакт. В Гомельском районе на мужчину упал посевной агрегат, застрявшего вызволяли спасатели

Ногу мужчины освобождали при помощи гидравлического инструмента
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Вот эта огромная штука упала на ногу мужчине, когда он ее ремонтировал. Фото: МЧС.

Вот эта огромная штука упала на ногу мужчине, когда он ее ремонтировал. Фото: МЧС.

30 августа в агрогородке Еремино Гомельского района мужчину зажало посевным агрегатом. Агрегат упал на мужчину, когда тот его ремонтировал. Как спасали пострадавшего, рассказали в пресс-службе МЧС.

Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что нога мужчины зажата между колесом и рамой агрегата. Было решено использовать гидравлическую станцию «Холматро».

-Начальник смены пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС Руслан Плавин и старший спасатель Александр Евтухов при помощи гидравлической станции отжали колесо и деблокировали мужчину, - рассказали в пресс-службе.

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На мужчину из Гомельской области упал посевной агрегат, вот как его вытаскивали.
На мужчину из Гомельской области упал посевной агрегат, вот как его вытаскивали.
Видео: МЧС.