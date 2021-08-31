Видеофакт. В Гомельском районе на мужчину упал посевной агрегат, застрявшего вызволяли спасатели

Вот эта огромная штука упала на ногу мужчине, когда он ее ремонтировал. Фото: МЧС.

30 августа в агрогородке Еремино Гомельского района мужчину зажало посевным агрегатом. Агрегат упал на мужчину, когда тот его ремонтировал. Как спасали пострадавшего, рассказали в пресс-службе МЧС.

Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что нога мужчины зажата между колесом и рамой агрегата. Было решено использовать гидравлическую станцию «Холматро».

-Начальник смены пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС Руслан Плавин и старший спасатель Александр Евтухов при помощи гидравлической станции отжали колесо и деблокировали мужчину, - рассказали в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Госпогранкомитет опубликовал видео с телефона беженцев и заявил, что их насильно доставили на границу поляки

Сообщается, что пять человек на видео - семья мигрантов из Кубы. ПОДРОБНОСТИ.

Девочка забралась на крышу больницы в Гродно. Спасатели развернули «куб жизни» – видео

Как ребенок оказался на крыше старого двухэтажного здания – пока неизвестно. ПОДРОБНОСТИ.

Еще одна крупная партия контрабандных сигарет задержана на белорусско-литовской границе

Контрабанду оценили в 1,5 миллиона евро!. ПОДРОБНОСТИ.

Белорус в июле уехал на заработки в Литву и пропал. Его нашли мертвым в Вильнюсе

Причина смерти и другие подробности пока не сообщаются. ПОДРОБНОСТИ.