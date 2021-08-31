«Мальчик оказался двухлетней девочкой»: в Минске нашлись родители ребенка-потеряшки

В МВД рассказали, как в Минске потерялась двухлетняя девочка. Фото: МВД

Утром во вторник, 31 августа, в МВД сообщили пропавшем в Минске ребенке. Малыш оказался на улице Ольшевского рядом с 75-ым домом совсем один, и сотрудники Департамента охраны доставили ребенка во Фрунзенское РУВД Минска.

В милиции уточнили, что малыш выглядел испуганным и не разговаривал. Поэтому правоохранители по одежде и стрижке предположили, что найденный малыш - мальчик в возрасте примерно 2 - 3 лет. По соцсетям быстро разлетелось сообщение о поисках родителей малыша, и вскоре они нашлись.

Выяснилось, что ребенок вышел из квартиры через незапертую дверь. Когда мама заметила отсутствие ребенка, она стала обзванивать родственников и только спустя какое-то время позвонила в милицию «102»

- Малыш, внешне похожий на мальчика, оказался двухлетней девочкой. Ее передали родителям. Сотрудники ИДН провели с ними профилактическую беседу, - уточнили в пресс-службе.

Сообщение о найденном ребенке в телеграм-канале МВД было опубликовано в 15.30 часов. А о том, что родители нашлись - около 17.50 вечера.

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