Глава российского минздрава Михаил Мурашко рассказал, что перенесшие ковид рискуют умереть в течение полугода после болезни

В течение полугода у тех, кто переболел ковидом, увеличивается риск смерти от определенных симптомов. Фото: МАКЕЕВ Иван.

После того, как человек переболел коронавирусной инфекцией, в течение полугода он может столкнуться с возросшим риском смерти. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

Министр рассказал, что для перенесших COVID-19 увеличиваются риски, связанные с поражениями нервной системы, болезнями сосудов и сердца, образованием тромбов. Эти риски могут сохраняться до восьми-девяти месяцев. Преимущественно, риск умереть от перечисленных симптомов увеличивается у людей старшего возраста. После ковида людям, особенно пожилым, нужно пройти углубленную диспансеризацию, отметил Мурашко и подчеркнул, что такая диспансеризация уже началась в России летом 2021.

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