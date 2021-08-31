В Беларуси с полок магазинов в начале сентября пропадут стиральные порошки производства Чехия, Польша и Германия

В Беларуси запретили продавать некоторые стиральные порошки. Фото: pixabay.com

Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и распространению на территории Беларуси, пополнился сразу несколькими видами стиральных порошков. Информация о стиральных порошках, которые снимают с продажи, появилась в телеграм-канале Госстандарта.

Это стиральный порошок Alpix Color производства Польша, у которого проблемы с показателем «моющей способности». «При норме не менее 85% составил (75,8±3,2)% (без предварительного замачивания) и (52,9±2,2)% (с предварительным замачиванием)», - указано на сайте.

В Беларуси запретили к продаже этот стиральный порошок. Фото: Госстандарт

А также произведенный в Польше стиральный порошок - для цветных тканей PUROX COLOR, у которого так же проблемы с показателем «моющей способности».

Кроме того, произведенный в Германии универсальный стиральный порошок «WASCHEMEISTER UNIVERSAL» запретили к ввозу и реализации в нашей стране. Причина так же в несоответствии показателя «моющей способности». В Госстандарте подчеркнули, что такое несоответствие вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее качества.

Этот порошок запретят продавать в Беларуси. Фото: Госстандарт

По аналогичным причинам в Беларуси запретили произведенные в Чехии стиральные порошки «ROBETA Горный цветок» для цветного белья, «ZICO color» и «ZICO universal».

Эксперты нашли несоответствие показателя «моющей способности» в этом порошке. Фото: Госстандарт

Ограничение на продажу этих стиральных порошков вводятся с 4 сентября. Таким образом, уже в начале сентября эти моющие средства должны пропасть с полок белорусских магазинов.

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