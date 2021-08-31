Вот что Мария Колесникова и Максим Знак сказали в суде, когда им дали последнее слово

В суде с последним словом выступили Максим Знак и Мария Колесникова. Фото: sb.by

Обвиняемые в попытке захвата власти координатор избирательного штаба Бабарико Мария Колесникова и юрист Максим Знак во вторник, 31 августа, выступили в суде с последним словом. Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме, но их правозащитники рассказали, как это происходило, и что говорили обвиняемые оппозиционеры. Видео с комментариями опубликовала пресс-служба штаба.

Так адвокаты Надежда Знак, Владимир и Евгений Пыльченко поделились впечатлениями от последнего дня в закрытом судебном заседании. Напомним, все участники процесса связаны подпиской о неразглашении, поэтому подробно рассказывать о происходящем на суде они не могут.

Так по словам защитника Евгения Пыльченко, на протяжении всего заседания подзащитные выглядели хорошо, всегда активно участвовали в процессе исследования доказательств, давали «очень аргументированно» показания по предъявляемым доказательствам.

- В последних словах каждый по своему выразили свою позицию по отношению к этому обвинению. Максим (Знак - Прим.) наровне с адвокатами участвовал в процессе, будучи юристом, обвинение он опровергал еще с правовой точки зрения. А настроение у них всегда было хорошее, бодрое. Я думаю, они своих защитников больше заряжали своим настроением, чем мы могли им дать, - заметил Пыльченко.

Надежда Знак заметила, что Мария Колесникова и Максим Знак на суде продемонстрировали свои «гражданскую позицию, высочайшие моральные качества, любовь к родине, уважение к закону».

- Очень хочется, чтобы справедливость и закон восторжествовали и они были оправданы, - заметила адвокат. - Мы старались сделать свою работу как можно лучше.

Адвокат Владимир Пыльченко добавил, что последнее слово Максима Знака заняло около трех часов, суд его не перебивал. Выступление с последним словом Марии Колесниковой было более эмоциональным, ее несколько раз в процессе перебивали, так как суд счел, что «ее пояснения не относились к обстоятельствам дела».

- Тем не менее, Мария высказала все, что хотела сказать, - уточнил адвокат.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку будет озвучен 6 сентября. Эта часть судебного процесса будет открытой.

Смотреть видеосюжет Мария Колесникова и Максим Знак сказали последнее слово в суде

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