Синий в прямом и переносном смысле. В Минске ГАИ поймала пьяного водителя в костюме Аватара

В Минске пьяным за рулем попался мужчина в костюме героя фильма "Аватар". Фото: ГАИ.

В Минске задержали пьяного водителя, лицо, руки и одежда которого были синего цвета. Подробности рассказал начальник ОГАИ Центрального РУВД Минска Валерий Мосенза.

По проспекту Независимости ехал автомобиль «Рено», который привлек внимание инспекторов ГАИ. Когда авто остановили для проверки документов, оказалось, что за рулем сидит человек в костюме героя фильма «Аватар». А когда синего человека проверили на наличие в его организме алкоголя, освидетельствование показало, что в выдыхаемом им воздухе 1,92 промилле.

31-летний мужчина рассказал что в костюме героя фильма «Аватар» он участвовал в конкурсе на корпоративной вечеринке.

-В отношении мужчины составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - рассказал Валерий Мосенза.

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