Ученые рассказали, почему COVID-19 – не респираторное заболевание

Ученые рассказали, почему ковид - не респираторное заболевание. Фото: БУЛАТОВ Алексей.

Ученые из Калифорнийского университета установили, что заболевание, вызываемое новым коронавирусом, не может считаться респираторным заболеванием. Эксперты пришли к мнению, что COVID-19 можно отнести к сосудистым патологиям, пишет Медицина и Наука со ссылкой на Journal Circulation Research.

Вирус поражает определенные рецепторы, что влечет за собой повреждение митохондрий клеток, эндотелия сосудов и в конце концов – поражения артериальной кровеносной системы.

«Мы полагаем, что развитию проблем с дыханием у пациентов с резвившимся КОВИД-19, предшествует развитие воспаления сосудистой ткани легочной системы. Это вполне объясняет появление у данной категории пациентов инсультов и других осложнений, связанных с нарушением кровообращения», – такой вывод был опубликован командой исследователей.

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