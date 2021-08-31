«Выставила помощницу прокурора в унизительном положении»: минчанку осудили за комментарий в Telegram

Минчанку осудили на два года "домашней химии" за комментарий о помощнице прокурора. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске вынесен обвинительный приговор в отношении 43-летней бухгалтера, информирует БелаПАН.

Минчанку признали виновной в оскорблении 23-летней помощницы прокурора Фрунзенского района Минска Алины Касьянчик (по статье 369 УК РБ).

Правозащитники передали из зала суда, что минчанку приговорили к 2 годам «домашней химии» за комментарий в Telegram. Еще у нее конфисковали телефон.

Сообщается, что обвиняемая минчанка в телеграм-чате прокомментировал обвинительный приговор по другому «протестному делу». В суде женщина сказала, что к комментарию ее подтолкнуло мнение, что 2 года колонии являются слишком строгим наказанием за нанесение «политической» надписи рядом со станцией метро «Пушкинская».

В суде минчанку обвинили в том, что ее комментарий в отношении помощницы прокурора был оскорбительным, «выставила потерпевшую в глазах общественности в унизительном положении». На суде минчанка свою вину признала и раскаялась в содеянном. Она сказала, что была в возмущении из-за строгости приговора.

К слову, потерпевшая в свою очередь заявила в суде, что не верит в раскаяние обвиняемой, считает это формальностью. Касьянчик подчеркнула, что ей данным комментарием «были причинены нравственные страдания, подрыв ее авторитета и подрыв авторитета всей системы», но гражданский иск подавать она не стала

Напомним, помощница прокурора Алина Касьянчик известна широкой общественности как гособвинитель по делу журналисток Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, которых приговорили к двум годам колонии за стрим с минской «площади Перемен» осенью 2020-го года. Также Касьянчик упоминается в деле минчанки Ольги Синелевой, которая отказалась сдавать ей квартиру и получила за нарушение равноправия граждан 2 года «домашней химии».

Недавно Алина Касьянчик получила благодарность президента Республики Беларусь Александра Лукашенко за «многолетнюю плодотворную работу, образцовое исполнение служебных обязанностей, высокие показатели в служебной деятельности по обеспечению законности, укреплению правопорядка и борьбе с преступностью».

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