Наталья Кочанова поручила проверить, как белорусы носят маски

Наталья Кочанова напомнила белорусам о необходимости носить маски. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова напомнила белорусам, что масочный режим в стране не отменен и обратила внимание на необходимость проверить, как люди носят маски в магазинах, транспорте, учреждениях и так далее. Об этом, в частности, шла речь на традиционном еженедельном видеосовещании по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава.

В Беларуси во время эпидемического подъема, который ожидается в октябре, принято решение не закрывать полностью все больницы и все отделения, а часть их оставить для того, чтобы пациенты могли получить плановую, высокотехнологичную и специализированную помощь, отметили в Минздраве.

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