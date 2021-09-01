В посольстве Беларуси в России опровергли слова Семашко о подписании Лукашенко и Путиным 9 сентября в Москве дорожных карт интеграции Фото: Павел МАРТИНЧИК

В посольстве Беларуси в России опровергли слова Владимира Семашко о подписании президентом Александров Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным 9 сентября в Москве дорожных карт интеграции.

Напомним, что накануне посол Беларуси в России заявил, что на встрече в Москве 9 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин подпишут дорожные карты интеграции.

- Мы находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Я думаю, что последнюю мы дожмем 7 сентября и уже 9-го сентября президенты Беларуси и России на встрече в Москве подпишут все дорожные карты и карты развития углубления интеграции, - сказал Семашко.

В посольстве Беларуси в России уточнили, что слова посла «не совсем корректно интерпретировали ряд СМИ».

- В связи с не совсем корректной интерпретацией рядом СМИ слов посла Беларуси в России Владимира Семашко в рамках состоявшегося визита в Воронежскую область в посольстве хотели бы еще раз уточнить, что совместная работа сторон над союзными программами продолжается в конструктивном ключе. Ее результаты будут доложены президенту Беларуси Александру Лукашенко и президенту России Владимиру Путину, которые обсудят их в ходе встречи 9 сентября в Москве и примут решение о дальнейших шагах, - говорится в сообщении на сайте посольства Беларуси в России.

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