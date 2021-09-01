Принимать жаропонижающие не надо: медик назвал «идеальную» температуру тела для борьбы с вирусом

«Идеальная» температура, при которой организм эффективнее всего борется с инфекцией – это от 37 с небольшим до 38,5 градуса. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Если в период болезни повысилась температура тела, то это считается хорошим показателем работы иммунной системы, а если нет, то это свидетельствует об ослабленном иммунитете.

Повышение температуры – это часть защитной реакции организма на проникновение инфекции, отметил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

– Работа иммунной системы определяется цитокинами – молекулами, которые выделяются в тот момент, когда активируются клетки иммунной системы. Иммунная система реагирует на вирусы или бактерии, цитокины попадают в центральную нервную систему, где находится центр регуляции температуры, и организм получает сигнал, что нужно поднять температуру, потому что идет борьба с инфекцией, – пояснил медик, его цитирует радио Sputnik.

По словам специалиста, ферментные системы бактерий и генетический аппарат вирусов рассчитаны на работу при определенной температуре. И когда она растет, этим микроорганизмам становится труднее размножаться.

Если же у человека не повышается температура при простуде, то это означает, что его иммунная система фактически не реагирует на инфекцию. При этом, по словам Болибока, слишком сильная реакция этой системы тоже может быть очень опасной.

– Когда цитокинов выделяется слишком много, возникает так называемая гиперпиретическая реакция – температура уходит далеко за 39-40 градусов. Такое повышение температуры плохо сказывается на работе внутренних органов, особенно на работе сердечно-сосудистой системы, – добавил иммунолог.

Иногда такая реакция организма может привести к сбоям в работе сердца и даже к его остановке. Поэтому пациент с такой высокой температурой нуждается в непрерывном наблюдении врачей.

Врач добавил, что «идеальная» температура, при которой организм эффективнее всего борется с инфекцией – это от 37 с небольшим до 38,5 градуса.

Он уточнил, что «если температура меньше, чем 38,5 градуса, не надо принимать жаропонижающие, организм при такой температуре хорошо работает с инфекцией и справится сам».

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