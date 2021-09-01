В Беларуси с 1 сентября повышаются трудовые пенсии. Узнали, кому будут платить 924 рубля

В Беларуси с 1 сентября повышаются трудовые пенсии Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси с 1 сентября повышаются на 7% трудовые пенсии. Размер пенсии по возрасту будет варьироваться от 293 рублей до 924 рублей при минимальных и максимальных показателях стажа и заработка. Информация об этом была опубликована на сайте Министерства труда и социальной защиты.

- В соответствии с указом Президента №317 «О повышении пенсий» повышаются на 7% все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в сентябре составит около 545 рублей и увеличится по сравнению с августом 2021 года на 33 рубля, а с сентябрем 2020-го – 59 рублей, - пояснили в ведомстве.

И уточнили, что, так как у каждого пенсионера свои показатели стажа и заработка, то и увеличение номинального размера пенсии у каждого будет свое.

- Пенсия по возрасту неработающего пенсионера в сентябре 2021 года составит 924 рубля - при максимальных показателях стажа и заработка, которые были приняты для исчисления пенсии. Это стаж не менее 45 лет у мужчины, 40 лет - у женщины и индивидуальный коэффициент заработка 5,0 и выше (500% от средней зарплаты по стране), - уточнили в Минтруда и соцзащиты.

В ведомстве добавили, что при стаже не менее 43 лет у мужчины, 38 лет у женщины и индивидуальном коэффициенте заработка 1,0 (в размере средней зарплаты по стране) пенсия по возрасту достигнет 545 рублей.

- При минимальных показателях стажа и заработка, которые были приняты для исчисления пенсии, 25 лет у мужчины, 20 лет у женщины и индивидуальный коэффициент заработка 0,64 и ниже (менее 64% от средней зарплаты по стране), сумма выплат составит 293 рубля, - рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Пенсии будут перерассчитаны почти 2,4 миллиона пенсионерам.

В ведомстве сообщили, что на повышение пенсий по указу до конца 2021 года будет направлено 306,8 миллиона рублей. Всего в 2021 году на выплату пенсий будет направлено порядка 14,8 миллиарда рублей (в среднем в месяц 1,2 миллиарда).

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