Торжественные линейки и начало учебного года: день знаний проходит в Беларуси 1 сентября

День знаний проходит в Беларуси 1 сентября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

День знаний проходит 1 сентября в Беларуси. По традиции в этот день начинается новый учебный год в школах, вузах и других заведениях.

В Беларуси в будут действовать 2940 государственных учреждений общего среднего образования. К 1 сентября в республике вводят семь новых школ на 6095 мест (по одной школе в Барановичах, Гомеле, Бобруйске, Столбцах, Колодищах и две в Минске). В учебных заведениях есть все необходимое оборудование и учебники.

В школы пойдут почти 1 млн 85 тыс. учащихся, из них 118 тыс. в первый раз сядут за парты.

В первый день нового учебного года в школах обычно нет занятий, проводятся только торжественные линейки и первый урок – он в этот раз посвящен Году народного единства и называется «В единстве белорусского народа – основа независимой страны».

Кроме того, как сообщает БЕЛТА, в этом учебном году в Беларуси будут работать 50 вузов (42 государственных и 8 частных), 193 учреждения среднего специального образования, 176 учреждений профессионально-технического образования. Примут детей 2936 учреждений дошкольного образования, в которых будут получать дошкольное и специальное образование более 425 тыс. воспитанников, а также 237 учреждений специального образования, в которых будут 14 863 обучающихся.

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