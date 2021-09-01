Видеофакт. Хоккеисты сборной Беларуси поздравили Лукашенко с днем рождения. Вот что они пожелали

Хоккеисты сборной Беларуси поздравили Лукашенко с днем рождения. Фото: скриншот с видео

Хоккеисты сборной Беларуси поздравили президента Александра Лукашенко с днем рождения. Поздравление озвучил форвард Андрей Стась. Видео было опубликовано на Youtube-канале Федерации хоккея Беларуси.

- Александр Григорьевич, от лица национальной сборной Беларуси по хоккею хочу поздравить вас с днем рождения. Хочу пожелать вам всего самого хорошего. И в первую очередь, крепкого здоровья вам, вашим близким и вашей семье. Я хотел был поблагодарить вас за поддержку: мы ее ощущаем, мы чувствуем все то, что вы делаете для нас, - сказал Стась.

Он добавил, что, к сожалению, хоккеистам не удалось выполнить поставленной задачи (вероятно, речь идет о том, что сборная Беларуси по хоккею не примет участие в Олимпийских играх 2022 года, которые состоятся в Пекине – Ред.).

- Я уверен, что этот турнир (отборочный турнир на Олимпийские игры-2022 – Ред.) пойдет нам на пользу. И нам удалось сделать шаг вперед. Я верю в том, что белорусский хоккей будет развиваться, и все будет только лучше и лучше, - подчеркнул в поздравлении Стась.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа, свой день рождения, провел на рабочем месте. Ему исполнилось 67 лет.

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