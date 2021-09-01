Роман Протасевич подтвердил, что его допрашивали следователи ЛНР. Фото: скриншот с видео

Блогер Роман Протасевич в интервью Страна.ua, которое записывалось в Национальном пресс-центре Беларуси, подтвердил, что его допрашивали следователи ЛНР.

По словам Протасевича, следователей было трое, но официально он никаких показаний не давал.

- Да, действительно, приезжали трое следователей. Если честно, их документы я не смотрел. Могу сказать, что официально я никаких показаний не давал. Я сказал им так: «Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете спросить, но никаких ни показаний, ни расписываться в ваших бумагах я не буду. О чем здесь можно говорить если, насколько мне известно, даже Россия официально не признает ЛНР и ДНР, - сказал Протасевич.

Он добавил, что не стал бы расписываться «в бумагах несуществующих государств».

Протасевич рассказал, что следователи у него спрашивали о службе.

- В целом, это был весьма общий разговор. Следователи со мной поговорили и уехали. Это было один раз, - отметил Протасевич.

Напомним, что 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. На борту находился блогер Роман Протасевич. Его задержали.

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