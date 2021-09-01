Литва ответила на запрос Генпрокуратуры Беларуси об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского населения

Генеральная прокуратура Беларуси получил ответ от своих литовских коллег об отказе в оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси. Фото: Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Беларуси получил ответ от своих литовских коллег об отказе в оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Обращаясь в июне текущего года за содействием к компетентному учреждению Литвы, Генпрокуратура Беларуси указала, что следствие по делу направлено на установление фактов совершения нацистами и их пособниками, бандформированиями в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период на территории БССР действий по планомерному уничтожению советских граждан, в том числе белорусов и представителей иных национальностей», – напомнили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что «литовская сторона среди прочего была проинформирована, что в рамках уголовного дела изучаются сведения о проведении карательных операций, разрушении населенных пунктов, насильственном угоне мирного населения на принудительные работы, уточняются официальные данные о количестве погибших мирных граждан».

Кроме того, белорусская Генпрокуратура сообщила литовским коллегам, «что в период с 1941 по 1944 годы в целенаправленном истреблении с особой жестокостью населения БССР принимали участие добровольцы литовских коллаборационистских формирований, руководили которыми службы Германского рейха»

Просьба белорусской стороны заключалась в том, чтобы в Литве допросили проживающих на территории этой страны «уже установленных членов карательных литовских батальонов, в том числе порученца Минского мясника (Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас) – Вольдемараса Хубертаса Лаймутиса Адамкавичюса (после смены персональных данных – Валдас Адамкус, бывший Президент Литовской Республики)».

«Однако Генпрокуратура Литвы, игнорируя взятые на себя международные обязательства и безосновательно сославшись на ст.19 Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года, уведомила об отказе принять к исполнению данное поручение, поскольку это, по ее мнению, может причинить вред их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан», – рассказали в Генпрокуратуре.

Там считают также, что Генеральная прокуратура Литовы, «уклоняясь от необходимости исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа, фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия».

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