«1 сентября – особая дата в календаре»: Лукашенко поздравил учащихся, педагогов и родителей с началом учебного года

Лукашенко поздравил учащихся, педагогов и родителей с началом учебного года Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил учащихся, педагогов, родителей с началом нового учебного года, проинформировали в пресс-службе президента.

- 1 сентября – это особая дата в календаре. В первый день осени все мы испытываем душевный подъем, вспоминая свои школьные и студенческие годы. Это чудесное время обретения мудрых наставников и настоящих друзей, первых романтических переживаний, выбора профессии и жизненного пути, - написано в поздравлении.

По словам президента, больше остальных в первый день осени волнуются первоклассники и первокурсники.

- Им только предстоит отправиться в путешествие в поистине волшебную страну знаний. И какой именно будет эта дорога – зависит от учителя. Профессионализм, любовь к детям и активная гражданская позиция каждого из вас заслуживают огромной благодарности и уважения, потому что являются крепким фундаментом дальнейшего благополучия Беларуси и единства ее народа, - написано в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал, чтобы новый учебный год стал для учащихся, педагогов, родителей, студентов, аспирантам, калейдоскопом ярких событий.

В телеграм-канале «Пул Первого» сообщили о том, что президент Беларуси 1 сентября поедет в Бобруйск на открытие новой школы.

Лукашенко 1 сентября приедет на открытие новой школы в Бобруйске. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Лукашенко 1 сентября приедет на открытие новой школы в Бобруйске. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Подписывайтесь на наш Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Торжественные линейки и начало учебного года: день знаний проходит в Беларуси 1 сентября.

В этот день 118 тысяч детей в первый раз сядут за парты. (подробности)

В белорусских школах 1 сентября первый урок будет посвящен Году народного единства и нравственным ценностям.

В Минобразования отметили, что идейной основой урока являются любовь к Отечеству, сопричастность к истории страны, сохранение и популяризация традиций. (подробности)

В белорусских школах в новом учебном году в 5 - 6-х классах появится факультатив «Основы духовно-нравственного воспитания и патриотизма».

Пособие для учащихся под названием «Духовность и патриотизм» было создано при взаимодействии синодального отдела БПЦ по сотрудничеству со светскими учреждениями образования и Минобразования. (подробности)

В белорусских школах в новом учебном году ученики 8 - 9-х классов будут изучать «Основы финансовой грамотности».

Нацбанк, Минобразования и авторский коллектив БГУ впервые в Беларуси подготовили учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности». Было напечатано 6 тысяч экземпляров УМК. (подробности)