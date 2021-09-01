В Минздраве рассказали, в каком случае школы смогут перейти на дистанционное обучение Фото: Мария ЛЕНЦ

В Министерстве здравоохранения рассказали, в каком случае школы смогут перейти на дистанционное обучение. Об этом пишет агентство Sputnik.by.

Во временных рекомендациях Минздрава по организации образовательного процесса при коронавирусе на сентябрь-октябрь 2021 года был подробно расписан алгоритм, что необходимо сделать школе, если были выявлены случаи заражения COVID-19. В частности, говорится о переводе учебного процесса на дистанционное обучение.

- Организуется образовательный процесс обучающихся с использованием информационно-коммуникативных технологий полностью или частично на 14 дней с даты регистрации последнего случая, - написано в документе.

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