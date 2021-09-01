Президент Польши Анджей Дуда выступил на белорусском языке и пообещал поддержку белорусам. Фото: pixabay

Президент Польши Анджей Дуда обратился к белорусам, записав часть выступления по случаю 41-й годовщины создания независимого профсоюза «Солидарность» на белорусском языке.

Дуда подчеркнул, что Августовские соглашения 1980 года (соглашения между забастовочными комитетами и властью) породили уникальное политическое движение, которое возглавило борьбу поляков против коммунистической диктатуры.

– В эти дни наши мысли не только с теми, кто тогда вел долгую борьбу с режимом, но и со всеми, кто сегодня по всему миру бьется за свою свободу и элементарные права человека. Сегодня в этой борьбе участвуют наши соседи – белорусы, – сказал президент Польши, его цитирует БелаПАН.

Он добавил, что за последний год многие белорусы нашли в Польше защиту от преследований и место для продолжения своей политической и экономической деятельности.

– Я как президент Республики Польша хочу четко это подчеркнуть: чувствуйте себя здесь, как дома. И Польша будет вашим домом столько, сколько вам нужно. Мы никогда не прекратим поддерживать вас так же, как узников в Беларуси, независимо от их убеждений, вероисповедания и национальности, – заявил Дуда.

Кроме того, он считает, что существование Беларуси в незыблемых границах – это один из источников безопасности Польши и других стран-соседей.

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