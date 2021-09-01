Белорусский теннисист Илья Ивашко одержал победу в матче первого круга US Open. Фото: НОК

Белорусский теннисист Илья Ивашко одержал победу в матче первого круга открытого чемпионата США по теннису – одного из турниров «Большого шлема», передает агентство «Минск-Новости».

В 1/64 финал Илья Ивашко одержал победу над теннисистом из США Теннисом Сандгреном. Их встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.

Во втором раунде белорусскому теннисисту предстоит сразиться с канадцем Вашеком Поспишилом.

Еще один белорус Егор Герасимов в первом раунде проиграл 13-ой ракетке мира из Польши Хуберту Гуркачу со счетом 3:6, 4:6, 3:6.

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